Незаконный вылов омуля обсудили в правительстве Иркутской области



Также на совещании рассмотрели вопросы межведомственного взаимодействия для пресечения незаконной добычи, транспортировки и реализации биоресурсов.

Отдельно участники совещания остановились на вопросе влияния большого баклана на водные биоресурсы. Было озвучено, что этот вид является ихтиофагом и ведет колониальный образ жизни, поэтому вызывает опасение его возможное негативное воздействие на состояние рыбных ресурсов и растений в местах гнездования.