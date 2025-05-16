Незаконный вылов омуля обсудили в правительстве Иркутской области

Незаконный вылов омуля и других водных биоресурсов обсудили в правительстве Иркутской области. В 2024 году в Приангарье для предотвращения нарушений в рыболовстве было проведено более 2,7 тысячи мероприятий, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
Об этом сообщили в ходе заседания Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Иркутской области, которое состоялось под руководством председателя правительства региона Константина Зайцева.
«Правительство Иркутской области уделяет большое внимание сохранению экологии Байкала и его биологического разнообразия», — подчеркнул Зайцев.
Заместитель руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Ринат Енин доложил о ситуации. По его данным, на территории Иркутской области охрану водных биоресурсов и среды их обитания осуществляют 46 госинспекторов.
«В 2024 году выявлено 2948 нарушений, что превышает показатель такого же периода 2023 года. В правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов направлено 27 материалов. Это нарушения, связанные с незаконным выловом в Иркутском, Слюдянском, Ольхонском, Тайшетском, Братском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах Иркутской области», — уточнил Енин.
В регионе принимаются меры для сохранения байкальского омуля: сохраняется введенный в 2017 году запрет на промышленный вылов омуля и ограничения для
традиционного и любительского рыболовства. В регионе принимают меры для пресечения реализации незаконно добытого омуля, завершена реконструкция
Большереченского рыбоводного завода (Республика Бурятия) в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал».
Также на совещании рассмотрели вопросы межведомственного взаимодействия для пресечения незаконной добычи, транспортировки и реализации биоресурсов.
Отдельно участники совещания остановились на вопросе влияния большого баклана на водные биоресурсы. Было озвучено, что этот вид является ихтиофагом и ведет колониальный образ жизни, поэтому вызывает опасение его возможное негативное воздействие на состояние рыбных ресурсов и растений в местах гнездования.
Участники совещания пришли к единому мнению, что необходимы научные исследования для подтверждения такого влияния.
В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий у побережья Байкало-Ленского государственного заповедника в минувшие выходные дни, во время действия нерестовых запретов, госинспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и сотрудники Байкало-Ангарского линейного отдела полиции изъяли более 40 рыболовных сетей различной длины. В 30 сетях была обнаружена погибшая рыба — свыше 240 особей.