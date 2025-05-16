Стоимость сливочного масла в Ростовской области поднялась до 1100 рублей

В Ростовской области стоимость 1 кг сливочного масла оказалась на уровне 1100 рублей. Такие данные за 12 мая 2025 года опубликовали на сайте Ростовстата.
Средняя цена составила 1086,34 рубля. Ниже среднего продукт продавался в Сальске (1053,50 рубля), Таганроге (1076,62 рубля), Шахтах (1076,98 рубля) и в городе Миллерово (1084,22 рубля). Самые высокие ценники зафиксировали в Ростове-на-Дону (1097,52 рубля) и Волгодонске (1101,73 рубля).
Добавим, также на Дону в мае изменилась стоимость картофеля, в среднем его продавали по 97,82 рубля. При этом самый дешевый в регионе можно было найти в Сальске (90,74 рубля), а самый дорогой — в городе Миллерово (110,08 рубля).
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