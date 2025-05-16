Стоимость сливочного масла в Ростовской области поднялась до 1100 рублей

Добавим, также на Дону в мае изменилась стоимость картофеля, в среднем его продавали по 97,82 рубля. При этом самый дешевый в регионе можно было найти в Сальске (90,74 рубля), а самый дорогой — в городе Миллерово (110,08 рубля).