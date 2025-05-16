На выходных воронежцев ждет огненное шоу и танцы

17 мая.
Театр оперы и балета.
- 11:00 | Музыкальная сказка «Людвиг и Тутта» | 6+
- 15:00 | Опера «Дидона и Эней» | 16+
- 18:00 | Балет «Лебединое озеро» | 6+
Никитинский театр.
- 18:00 | Спектакль «Будущее» | 16+
Камерный театр.
- 19:00 | Драма «Привидения» | 16+
- 20:00 | Спектакль «Женщины, которые осмеливаются» | 16+
Новый театр.
- 15:00 | «Мой дедушка был вишней» | 6+
- 19:00 | «Сирень. История любви Рахманинова» | 12+
Воронежская филармония.
- 18:00 | «Лучшие из лучших». Концерт к 100-летию Воронежского академического симфонического оркестра | 12+
Театр «Кот».
- 12:00 | «Имя» | 16+
- 16:00 | «Сказки на всякий случай» | 16+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
- 14:00 | Дворцовый weekend | 0+
- 18:00 | Концерт «Победная весна» | 0+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
- 14:00 | Тематическая экскурсия «Героиня Серебряного века Елена Киселёва» | 0+
- 15:00 | Мастер-класс «Ботанические зарисовки. Сливы» | 12+
- 16:00, 19:00 | Мастер-класс «Наша Победа» | 7+
- 17:00 | Тематическая экскурсия «Искусство Северного Возрождения. Творцы и образы| 0+
- 20:00 | Тематическая экскурсия “Образ Иисуса Христа в искусстве” | 0+
Музей-заповедник “Костёнки”.
- 11:00 | Расширенная обзорная экскурсия с кураторским блоком по выставке “Археологические древности Великого Дона” | 6+
- 12:00 | Пешая экскурсия “Костенки без палеолита” | 6+
- 13:00 | Расширенная обзорная экскурсия с кураторским блоком по выставке “Костенки. Тьма фашистской оккупации” | 6+
- 14:00 | Мастер-класс “Календарь наших побед” | 6+
- 15:00 | Театрализованная экскурсия “Оживший каменный век” | 6+
- 16:00 | Тематический квиз к 80-летию Великой Победы | 6+
- 17:00 | Работа площадки муниципального приюта для животных в зеленой зоне музея и лекция “Дружба длиной в 30000 лет” о собаках-героях СВО | 6+
- 17:30 | Пешая экскурсия “Вечерние Костенки” | 6+
18:00—21:00| Бесплатные блиц-экскурсии по экспозиции музея | 6+
- 21:00 — 22:00 | Огненное шоу и танцы | 6+
Воронежский океанариум.
- 11:00, 15:00 | Шоу морских котиков “Отпуск мечты” | 0+
- 12:00 | Показательное кормление осьминога Дофлейна | 0+
- 17:00 | Экскурсионный маршрут “В гостях у приматов” (миниатюрные обезьянки, лемуры, бурые капуцины, яванские макаки, чернощёкие белоносые мартышки) | 0+
- 18:00 | Шоу кормления морских обитателей в главном аквариуме | 0+
18 мая.
Театр оперы и балета.
- 11:00 | Музыкальная сказка “Золотой цыпленок” | 6+
- 18:00 | Балет “Лебединое озеро” | 6+
Никитинский театр.
- 18:00 | Спектакль “Будущее” | 16+
Камерный театр.
- 19:00 | Танцевальный спектакль “Плот медузы” | 18+
- 20:00 | Рассказы “О странностях любви… “| 16+
Новый театр.
- 19:00 | “Любовь” | 12+
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
- 12:00, 18:00 | “Романтики” | 12+
Театр “Кот”.
- 12:00 | “Мгновения” | 12+
- 15:00 | “И мы идем” | 12+
- 18:00 | “Призраки Додо или 13 историй любви” | 16+
МТС Live Холл Воронеж.
- 19:00 | Концерт Дианы Арбениной “Ночные Снайперы” | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
- 14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
- 12:00 | Мастер-класс “Ночи войны” | 12+
Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне “Эвакуация музея” | 0+
- Выставка “Очарование воронежских просторов” к 300-летию со дня основания Воронежской губернии | 0+
- Выставка “Наша Победа”, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне | 6+
- Выставка “Образ Иисуса Христа в живописи и графике” | 0+
Музей-заповедник “Костёнки”.
- 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
- 10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
- 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
- 15:00 | Театрализованная экскурсия “Оживший каменный век” | 6+
Воронежский океанариум.
- 11:00, 15:00 | Шоу морских котиков “Отпуск мечты” | 0+
- 12:00 | Программа с кормлением “Весёлые капуцины” | 0+
- 18:00 | Шоу кормления морских обитателей в главном аквариуме | 0+