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Ко Дню города в Казани откроют филиал городской поликлиники № 20 в ЖК «Весна»

К Дню Казани и Татарстана откроют филиал городской поликлиники в ЖК «Весна». Новое подразделение поликлиники № 20 начнет свою работу 30 августа по улице Умырзая. Медицинское учреждение будет обслуживать около 36 тысяч жителей новых домов Советского района и близлежащих поселков. Его строительство осуществляется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Мэр Казани Ильсур Метшин лично ознакомился с ходом строительства объекта, пишет столичная администрация.

В здании площадью 7,1 тысяч кв м будет оказываться первичная медико-санитарная помощь. В структуре филиала предусмотрено 17 отделений, включая эндоскопическое, операционный блок, центр помощи онкологическим больным, травмпункт, а также архив.

В правом крыле первого этажа расположатся отделения профилактики и клинической диагностики, а у центрального входа — отделения неотложной помощи, кабинет для взятия анализов и рентген-кабинет. В левой части этажа будет находиться травмпункт, а также отдельный фильтр для пациентов с температурой и признаками инфекций.

На втором этаже планируется разместить женскую консультацию и терапевтическое отделение. Дневной стационар и отделение реабилитации будут функционировать на третьем этаже. На четвертом этаже расположатся отделения эндоскопии и операционный блок, а также стоматологический кабинет и кабинеты хирургического профиля. Пятый этаж будет отведен под центр амбулаторной онкологической помощи, стерилизационное отделение, конференц-зал на 100 мест и архив.

Поликлиника сможет принимать до 400 пациентов в смену.