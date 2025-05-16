Ко Дню города в Казани откроют филиал городской поликлиники № 20 в ЖК «Весна»

В здании площадью 7,1 тысяч кв м будет оказываться первичная медико-санитарная помощь. В структуре филиала предусмотрено 17 отделений, включая эндоскопическое, операционный блок, центр помощи онкологическим больным, травмпункт, а также архив.
В правом крыле первого этажа расположатся отделения профилактики и клинической диагностики, а у центрального входа — отделения неотложной помощи, кабинет для взятия анализов и рентген-кабинет. В левой части этажа будет находиться травмпункт, а также отдельный фильтр для пациентов с температурой и признаками инфекций.
На втором этаже планируется разместить женскую консультацию и терапевтическое отделение. Дневной стационар и отделение реабилитации будут функционировать на третьем этаже. На четвертом этаже расположатся отделения эндоскопии и операционный блок, а также стоматологический кабинет и кабинеты хирургического профиля. Пятый этаж будет отведен под центр амбулаторной онкологической помощи, стерилизационное отделение, конференц-зал на 100 мест и архив.
Поликлиника сможет принимать до 400 пациентов в смену.