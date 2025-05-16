Ко Дню города в Казани откроют филиал городской поликлиники № 20 в ЖК «Весна»

На втором этаже планируется разместить женскую консультацию и терапевтическое отделение. Дневной стационар и отделение реабилитации будут функционировать на третьем этаже. На четвертом этаже расположатся отделения эндоскопии и операционный блок, а также стоматологический кабинет и кабинеты хирургического профиля. Пятый этаж будет отведен под центр амбулаторной онкологической помощи, стерилизационное отделение, конференц-зал на 100 мест и архив.