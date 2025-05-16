Московские парки и скверы обработаны от клещей

Ранее сообщалось, что в Подмосковье из 53 административных территорий две являются эндемичными по клещевому энцефалиту — это Дмитровский и Талдомский округа. Что же касается других близлежащих к мегаполису регионов, то эндемичными признаны 12 районов в Тверской области, 18 — в Ярославской области и три — в Ивановской области. Кроме того, эндемична вся территория Костромской области.