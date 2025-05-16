Московские парки и скверы обработаны от клещей

«Управление Роспотребнадзора по Москве особое внимание уделяет профилактике присасывания клещей. В настоящее время в Москве обработаны городские озелененные территории, в том числе парки и скверы. Управлением еженедельно мониторируются территории Москвы на наличие клещей и качество проведенных акарицидных обработок. При выявлении на территориях клещей балансодержателям выдаются предписания на проведение дополнительной акарицидной обработки», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что территория Москвы не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, ежегодно регистрируются только завозные случаи заболевания у лиц, выехавших на эндемичные территории без прививок. За 20 неделю текущего года в медицинские организации Москвы обращались москвичи, укусы клещами которых произошли в основном при выезде в Московскую область и другие регионы.
В ведомстве добавили, что в настоящее время полный курс вакцинации против клещевого вирусного энцефалита получили свыше 22 тыс. человек, что на 5,4 тыс. больше показателя прошлого года. Также было привито 7,2 тыс. детей, что на 1,2 тыс. больше, чем в 2024 году.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье из 53 административных территорий две являются эндемичными по клещевому энцефалиту — это Дмитровский и Талдомский округа. Что же касается других близлежащих к мегаполису регионов, то эндемичными признаны 12 районов в Тверской области, 18 — в Ярославской области и три — в Ивановской области. Кроме того, эндемична вся территория Костромской области.