В Иркутской области запретят продажу алкоголя во время последних звонков

При этом запрет продажи алкоголя на последних звонках в Иркутской области 2025 не касается предприятий общественного питания — кафе и ресторанов. Данные меры направлены на поддержание порядка и безопасности во время массовых школьных мероприятий. Точные даты действия запрета в каждом муниципалитете можно уточнить в фотокарточках ниже.