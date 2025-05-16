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В Иркутской области запретят продажу алкоголя во время последних звонков

Запрет будет действовать с восьми утра до одиннадцати вечера.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В преддверии окончания учебного года вводится запрет продажи алкоголя на последних звонках в Иркутской области 2025. Ограничения временный, и в каждом районе определены конкретные даты. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, с восьми утра до одиннадцати вечера в дни проведения последних звонков будет запрещена реализация любого алкоголя, включая пиво и пивные напитки.

— Продажа алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, в дни запретов является административным правонарушением и влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей. Возможна конфискация продукции, — поделились в правительстве.

При этом запрет продажи алкоголя на последних звонках в Иркутской области 2025 не касается предприятий общественного питания — кафе и ресторанов. Данные меры направлены на поддержание порядка и безопасности во время массовых школьных мероприятий. Точные даты действия запрета в каждом муниципалитете можно уточнить в фотокарточках ниже.

В Иркутской области запретят продажу алкоголя во время последних звонков. Пресс-служба правительства Иркутской области. Запрет будет действовать с восьми утра до одиннадцати вечера. Пресс-служба правительства Иркутской области.