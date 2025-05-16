ФАС попросила Пулково разнообразить питание пассажиров и пригрозила оборотным штрафом

Как уже писала «Фонтанка», из-за спорной трактовки новых правил безопасности на транспорте оператор Пулково оставил в аэропорту из трех поставщиков только одного, «дочку» «Аэрофлота».
В ФАС пожаловался крупный игрок российского рынка бортпитания ООО «Транспит Северо-Запад». До недавних пор он контролировал около 60% поставок еды в Пулково за счет контракта с базовой авиакомпанией петербургского аэропорта «Россия». В этом году материнская компания «России» «Аэрофлот» добилась передачи контракта к своей профильной дочерней компании «Аэромар», однако у «Транспита» в Пулково остались подряды от ряда других авиакомпаний, в том числе иностранных.
В апреле «Воздушные ворота Северной столицы», ссылаясь на постановление правительства РФ № 1779 от 25.10.2023 и прекращение с марта действия Федеральных авиационных правил «Требования авиационной безопасности к аэропортам», уведомило двух независимых поставщиков бортового питания «Транспит Северо-Запад» и «Флай Сервис логистик» о том, что больше не будет оказывать им услугу обязательного досмотра комплектов питания. Без этого комплекты попасть на самолеты не имеют возможности.
Единственный доступный пункт досмотра остался на производственной базе «Аэромара», который достался компании еще с советских времен. Он находится внутри контура безопасности аэропорта, так что его проблемы коллег не коснулись.
До сих пор у «Транспит Северо-Запад» и «Флай Сервис логистик» было свое производство недалеко от аэропорта, на котором ВВСС организовало пункт досмотра. Лишившись его, они встали перед необходимостью получать аналогичную платную услугу от сторонних участников рынка (например, от АО «Грузовой терминал “Пулково”», которое не имеет отношения к ВВСС) либо идти на поклон к своему конкуренту «Аэромару». Оба этих варианта, говорил «Фонтанке» владелец «Транспита» Олег Ермаков, сводили и без того низкомаржинальный бизнес к убыткам.
Рассмотрев жалобу, теруправление ФАС сочло действия «Воздушных ворот Северной столицы» нарушением антимонопольного законодательства, которое привело к созданию преимущественных условий для «Аэромара» и дискриминационных — для ООО «Транспит Северо-Запад». В направленном в адрес ВВСС предупреждении говорится о необходимости устранить нарушения до 26 мая.
В противном случае ФАС возбудит антимонопольное дело по факту нарушения п. 8 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции» — «Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением». Согласно букве закона, санкции за такое нарушение прописаны в статье 14.31 КоАП.
Базовое наказание — штраф 20−50 тысяч рублей в адрес должностного лица, допустившего нарушение, либо его дисквалификация на срок до трех лет. Дополнительно может быть наложен оборотный штраф в размере от 0,1% до 15% от выручки нарушителя. Однако правила расчета этого штрафа очень сложны, и к тому же речь не будет идти о всей выручке ООО «ВВСС», которая по итогам 2024 года превысила 27 млрд рублей.