ФАС попросила Пулково разнообразить питание пассажиров и пригрозила оборотным штрафом

До сих пор у «Транспит Северо-Запад» и «Флай Сервис логистик» было свое производство недалеко от аэропорта, на котором ВВСС организовало пункт досмотра. Лишившись его, они встали перед необходимостью получать аналогичную платную услугу от сторонних участников рынка (например, от АО «Грузовой терминал “Пулково”», которое не имеет отношения к ВВСС) либо идти на поклон к своему конкуренту «Аэромару». Оба этих варианта, говорил «Фонтанке» владелец «Транспита» Олег Ермаков, сводили и без того низкомаржинальный бизнес к убыткам.