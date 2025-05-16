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Виталий Хоценко оценил обновленный Богословский дом культуры в Омском районе

Реконструкция была проведена в рамках программы «Развитие культуры и туризма».

Источник: Комсомольская правда

В рамках рабочей поездки в Омский район губернатор Виталий Хоценко посетил Богословский сельский дом культуры. Благодаря субсидии в рамках программы «Развитие культуры и туризма» в Богословском ДК был проведен комплексный ремонт, включающий обновление фасада, внутренних помещений, замену электропроводки. Особое внимание было уделено созданию доступной среды: обустроен пандус и новое крыльцо. В прошлом году учреждение получило новое оборудование и мебель.

Виталий Хоценко высоко оценил творческий потенциал коллектива дома культуры и подчеркнул его значимую роль в жизни сельского поселения. Богословский ДК сегодня является центром культурного притяжения для местных жителей, предлагая широкий спектр занятий: от вокального и шахматного клубов до кружка игры на гитаре и объединения для пожилых людей. На втором этаже располагается библиотека.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Губернатор поблагодарил сотрудников учреждения за созданную атмосферу уюта и пожелал им дальнейших творческих успехов.

«Этот дом культуры стал настоящим центром притяжения для жителей села, — отметил Виталий Хоценко. — Видно, что здесь создана прекрасная атмосфера для творчества и развития».

Реконструкция Богословского дома культуры стала ярким примером эффективного использования государственной поддержки для развития культурной инфраструктуры в сельской местности.