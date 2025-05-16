Виталий Хоценко оценил обновленный Богословский дом культуры в Омском районе

Виталий Хоценко высоко оценил творческий потенциал коллектива дома культуры и подчеркнул его значимую роль в жизни сельского поселения. Богословский ДК сегодня является центром культурного притяжения для местных жителей, предлагая широкий спектр занятий: от вокального и шахматного клубов до кружка игры на гитаре и объединения для пожилых людей. На втором этаже располагается библиотека.