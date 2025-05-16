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Пять улиц в Железнодорожном районе Воронежа останутся без воды 20 мая

На станции специалисты проведут плановые работы.

Источник: Комсомольская правда

Пять улиц в микрорайоне Репное в Железнодорожном районе Воронежа временно останутся без холодной воды. Ограничения будут действовать с 10:00 до 16:00 во вторник, 20 мая. Об этом предупредили горожан в «РВК-Воронеж».

Без воды останутся улицы в частном секторе:

— Пятилетки;

— Жигулина;

— Черенкова;

— Безоблачная;

— Самоцветный.

В «Росводоканале» снова напомнили, что после отключения вода на некоторое время может изменить цвет. После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы.