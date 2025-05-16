Как выглядят игрушки Лабубу, сколько стоят и как отличить оригинал от подделки

Тренд на Лабубу ввела корейская поп-звезда тайского происхождения Лиса из группы Blackpink. В интервью журналу Teen Vogue она показала свою игрушку, в шутку назвала Лабубу «своей дочерью» и призналась, что хочет собрать свою коллекцию. Лиса начала с коллекционирования полноразмерных игрушек: в 2023 году она на камеру обнимала полноразмерную Лабубу в походном костюме. Через год певица приобрела розовый и желтый брелоки с монстрами, которые повесила на сумку, поддержав еще один модный микротренд. Вслед за певицей Лабубу приобрели коллеги Лисы по Blackpink Дженни и Розэ, а позже Рианна, Ким Кардашьян и Дуа Липа появились на публике с острозубыми эльфийками. Звезды вешают Лабубу на дизайнерские сумки Birkin и Louis Vuitton.