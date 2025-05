Как выглядят игрушки Лабубу, сколько стоят и как отличить оригинал от подделки

В июле 2024-го в продаже появились модели коллекции V2, или The Monsters Have A Seat Vinyl Plush Blind Box. Они сделаны из более мягкого, плюшевого материала и снабжены кольцами для подвешивания в тон. У каждой из Лабубу три выражения мордочки: с открытыми глазами, зажмуренными или закрытыми. Из-за высокого спроса плюшевые подвески уже недоступны в официальном магазине Pop Mart, но могут попасться в коробках обычного издания. Из наиболее свежих коллекций — Big Into Energy, в которую вошли шесть виниловых плюшевых брелоков со счастливыми мордочками в разных цветах.