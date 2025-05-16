Многочисленные нарушения нашли на полигонах ТКО в Воронежской области

В итоге проверки выявили многочисленные нарушения. Так, в частности, выяснилось, что на полигонах не соблюдаются технологические процессы и требования пожарной безопасности, оборудование находится в неудовлетворительном состоянии, разрешительная документация отсутствует.
Организациям, в чьем ведении находятся полигоны, природоохранная прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона.
В ведомстве сообщают, что виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а руководители организаций оштрафованы на общую сумму 200 тысяч рублей.