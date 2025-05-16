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Многочисленные нарушения нашли на полигонах ТКО в Воронежской области

В Воронежской области природоохранная прокуратура провела проверку полигонов твердых коммунальных отходов, расположенных в Новоусманском, Семилукском, Верхнемамонском и Богучарском районах. Целью проверки было выяснить, соблюдается ли на этих полигонах законодательство об отходах производства и потребления. Участие в мероприятиях приняли также сотрудники Росприроднадзора, МЧС и Роспотребнадзора.

В итоге проверки выявили многочисленные нарушения. Так, в частности, выяснилось, что на полигонах не соблюдаются технологические процессы и требования пожарной безопасности, оборудование находится в неудовлетворительном состоянии, разрешительная документация отсутствует.

Организациям, в чьем ведении находятся полигоны, природоохранная прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона.

В ведомстве сообщают, что виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а руководители организаций оштрафованы на общую сумму 200 тысяч рублей.