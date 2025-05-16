Многочисленные нарушения нашли на полигонах ТКО в Воронежской области

В Воронежской области природоохранная прокуратура провела проверку полигонов твердых коммунальных отходов, расположенных в Новоусманском, Семилукском, Верхнемамонском и Богучарском районах. Целью проверки было выяснить, соблюдается ли на этих полигонах законодательство об отходах производства и потребления. Участие в мероприятиях приняли также сотрудники Росприроднадзора, МЧС и Роспотребнадзора.