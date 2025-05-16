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К программе для участников СВО в Брянске присоединилось около 300 человек

Губернатор Богомаз: около 300 человек присоединились к проекту «Брянские герои».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Около 300 человек присоединились к программе для участников спецоперации «Брянские герои», большинство из них — из Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

В декабре 2024 года Богомаз сообщал, что в регионе запустят проект «Брянские герои» по аналогии с федеральной программой «Время героев» для участников специальной военной операции.

«В Брянской области разработана программа “Брянские герои”. Ее главная цель — подготовка высококвалифицированных компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Для участия в проекте “Брянские герои” зарегистрировались 295 человек», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Богомаз добавил, что большинство участников проекта — из Брянской области, это 273 человека, по пять человек из Московской области и Москвы, два участника из Санкт-Петербурга, по одному из Орловской, Новосибирской, Свердловской, Архангельской, Новгородской, Сахалинской областей, а также из Республики Карелия, Краснодарского края, Камчатского края и Луганской Народной Республики.

Как рассказал губернатор, первый этап успешно прошли 143 человека, собеседования с ними пройдут с 19 мая по 26 июня, а в августе-сентябре победителей проекта зачислят на обучение.

Президент России Владимир Путин в прошлом году объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием «Время героев». Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.

Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

Как сообщил Путин в апреле, аналогичные программе «Время героев» кадровые проекты запущены во всех регионах РФ.