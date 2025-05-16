К программе для участников СВО в Брянске присоединилось около 300 человек

Богомаз добавил, что большинство участников проекта — из Брянской области, это 273 человека, по пять человек из Московской области и Москвы, два участника из Санкт-Петербурга, по одному из Орловской, Новосибирской, Свердловской, Архангельской, Новгородской, Сахалинской областей, а также из Республики Карелия, Краснодарского края, Камчатского края и Луганской Народной Республики.