«Глория Джинс» сохранит две фабрики в Ростовской области

В Ростовской области восемь из десяти фабрик «Глории Джинс» нашли новых инвесторов. Две производственные площадки в Шахтах и Новошахтинске компания сохранила за собой. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
Площадки в городах Гуково, Зверево, Красный Сулин, а также в Усть-Донецке перешли в собственность ООО «Булава». Производство там уже запущено, в будущем планируется расширение и создание новых рабочих мест.
Площадка в Усть-Донецке оказалась под управлением ИП Шишкина, а объекты в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкской были арендованы ИП Роговой. Производство в Зернограде запущено, на других площадках ведется подготовка.
В городе Миллерово сейчас рассчитывают оптимальную схему управления площадкой, рассматривается возможность разделения на несколько частей. Сотрудники перешли на предприятия легкой промышленности.
— Совместная работа правительства области, руководства компании и бизнес-сообщества позволила сохранить значительное количество рабочих мест и обеспечить дальнейшее развитие. Более 1,8 тысячи человек получили возможность продолжить трудовую деятельность, — сказал Игорь Сорокин.
Напомним, ранее в связи с оптимизацией бизнес-процессов «Глория Джинс» начала закрывать свои донские фабрики. Власти Ростовской области по поручению врио губернатора региона Юрия Слюсаря приняли меры для смягчения возможных негативных последствий и сохранения рабочих мест и производственных площадей.
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