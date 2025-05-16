1645 жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей за неделю

В Иркутской области произошла вспышка активности клещей. Так, за прошедшую неделю, с 5 по 11 мая, в больницы региона с жалобами на укусы клещей обратились 1 645 человек. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.