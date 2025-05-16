1645 жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей за неделю

В Иркутской области произошла вспышка активности клещей. Так, за прошедшую неделю, с 5 по 11 мая, в больницы региона с жалобами на укусы клещей обратились 1 645 человек. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
«Всего с начала эпидсезона 4016 жителей пострадали от клещей. Зарегистрировано восемь случаев заболевания клещевым боррелиозом, 3 — клещевым риккетсиозом и 1 — клещевым энцефалитом», — прокомментировали в управлении.
Сейчас специалисты обрабатывают скверы, парки, а также территории оздоровительных и образовательных организаций. На сегодня обработано более 800 гектаров.
Жителям напоминают, что, выезжая на природу и дачу, необходимо соблюдать меры безопасности. В первую очередь нужно надевать защитную одежду, использовать специальные средства защиты от клещей и чаще осматривать себя.
Напомним, что ранее irk.aif.ru писали о том, где сделать прививку от клеща в Иркутске.