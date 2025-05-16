Команда ростовского лицея одержала победу во всероссийских соревнованиях по компьютерному спорту

В Ростове-на-Дону наградили победителей соревнований по компьютерному спорту среди школьников. Финал Школьной лиги Сбера прошел в Москве в апреле на площадке VK Play Arena. В восьмом сезоне соревнований за главный приз в размере 1 494 000 рублей сражались 7 820 школьников из 1 009 образовательных учреждений 77 российских регионов. Победителем состязаний, проходивших в формате многоборья, стала команда лицея № 11 из Ростова-на-Дону, набравшая наибольшее количество баллов в дисциплинах Dota 2, Tetris, электронные шахматы, сетевой поиск и World of Tanks.
В этом году Сбер выступил титульным партнером Федерации компьютерного спорта России с призовым фондом в виде двух компьютеров в столе NEMIFIST Desk 1 на общую сумму 1 млн рублей.
— Эта победа — результат вашего труда, систематических тренировок, поддержки родителей, педагогов и работы тренеров. Мы видим в киберспорте синтез наших ценностей: заботы о клиентах, развития цифровых решений и поддержки новых форм образования. Современное оборудование в киберспорте — как болид в Формуле 1: оно даёт не только техническое преимущество, но и вдохновение. Уверен, наш подарок поможет вам одержать новые победы, — отметил поздравил ребят заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.
Фото: предоставлено Федерацией компьютерного спорта России.
Как рассказала директор лицея Валентина Потатуева, в лицее активно развивается киберспортивное направление. В прошлом году он выиграл грант на создание современного компьютерного класса. Есть планы на проведение собственных турниров.
По словам победителя соревнований Артёма Бакулина, победа в лиге стала дебютом на всероссийском уровне. По приезду всю команду встретили как чемпионов. Он планирует и после окончания школы продолжить заниматься компьютерным спортом.
Напомним, что команда Лицея № 11 — вторая в истории России, которой удалось дважды завоевать главный трофей Школьной лиги.