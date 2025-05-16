Команда ростовского лицея одержала победу во всероссийских соревнованиях по компьютерному спорту

— Эта победа — результат вашего труда, систематических тренировок, поддержки родителей, педагогов и работы тренеров. Мы видим в киберспорте синтез наших ценностей: заботы о клиентах, развития цифровых решений и поддержки новых форм образования. Современное оборудование в киберспорте — как болид в Формуле 1: оно даёт не только техническое преимущество, но и вдохновение. Уверен, наш подарок поможет вам одержать новые победы, — отметил поздравил ребят заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.