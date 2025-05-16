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Дорогу частично перекроют из-за работ на линии LRT в Астане

Астана. 16 мая. КазТАГ — Движение по объездной дороге Р-10 в районе проспекта Кабанбай батыра будет временно ограничено с 17 по 25 мая в связи с работами на линии LRT, сообщает пресс-служба акима Астаны.

Источник: КазТАГ

«В связи с проведением строительно-монтажных работ по бетонированию основания линии LRT над проезжей частью объездной дороги на пересечении с проспектом Кабанбай батыра, планируется полное ограничение движения по объездной дороге Р-10, в обоих направлениях, с отводом транспорта в объезд данного участка по правосторонним съездам в направлении Аэропорта и улицы Арнасай», — говорится в сообщении.

с 04:00 17 мая до 08:00 18 мая — для бетонирования основания линии LRT и проведения сварочных работ;

24 мая с 04:00 до 12:00 — для установки опалубки и бетонирования парапетов;

25 мая с 14:00 до 18:00 — для демонтажа опалубки парапетов.

Дополнительно ведутся работы по покраске опор и эстакадной части линии. Водителей просят не парковать автомобили рядом с участками проведения работ.

Жителей и гостей столицы призывают заранее планировать маршруты и проявить понимание в связи с временными неудобствами.