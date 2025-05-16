Дорогу частично перекроют из-за работ на линии LRT в Астане

«В связи с проведением строительно-монтажных работ по бетонированию основания линии LRT над проезжей частью объездной дороги на пересечении с проспектом Кабанбай батыра, планируется полное ограничение движения по объездной дороге Р-10, в обоих направлениях, с отводом транспорта в объезд данного участка по правосторонним съездам в направлении Аэропорта и улицы Арнасай», — говорится в сообщении.