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Телеканал в Чусовом возглавила выпускающий редактор

Новым директором телеканала «Союз ТВ» в Чусовом назначена Елена Бушмелева.

Источник: Коммерсантъ

Ранее она занимала должность главного выпускающего редактора. Назначение подтвердил глава Чусового Сергей Белов в своем Telegram-канале. «Елена Викторовна имеет богатый опыт работы на телевидении, долгое время занимала должность главного выпускающего редактора», — отметил он.

Предыдущий руководитель телеканала Марина Долганова, возглавлявшая «Союз ТВ» более 20 лет, перешла на должность пресс-секретаря Пермского филиала «Ростелекома». Госпожа Долганова начала карьеру в холдинге корреспондентом и прошла путь до руководителя.