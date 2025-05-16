Телеканал в Чусовом возглавила выпускающий редактор

Ранее она занимала должность главного выпускающего редактора. Назначение подтвердил глава Чусового Сергей Белов в своем Telegram-канале. «Елена Викторовна имеет богатый опыт работы на телевидении, долгое время занимала должность главного выпускающего редактора», — отметил он.
Предыдущий руководитель телеканала Марина Долганова, возглавлявшая «Союз ТВ» более 20 лет, перешла на должность пресс-секретаря Пермского филиала «Ростелекома». Госпожа Долганова начала карьеру в холдинге корреспондентом и прошла путь до руководителя.