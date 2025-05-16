В Ростове-на-Дону завершили строительство школы на 1,2 тысячи мест

В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону завершили строительство школы на 1,2 тысячи мест. Образовательное учреждение должны ввести в эксплуатацию в конце мая, открытие состоится в новом учебном году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Сейчас в микрорайоне живут 70 тысяч человек, но работает только одна школа. Школу на улице Платона Кляты введут в эксплуатацию в конце мая. Завершение еще одного учреждения на 1600 мест ожидаем к новому учебному году, а к концу года будет достроен детский сад, — уточнил Юрий Слюсарь.
Строительство будущего учебного заведения на улице Платона Кляты велось с 2023 года. Проектом предусмотрены детские и спорткомплексы, актовый зал на 480 мест, спортзалы, зал хореографии, стрелковый тир и бассейн. В марте подрядчик пообещал главе регион, что учреждение примет учеников 1 сентября.
Добавим, в 2025 году запланировали обновление учреждений образования. Достроить собираются девять школ в Ростове-на-Дону и Батайске, Аксайском и Красносулинском районах, завершить два детсада на 320 мест намерены в Новочеркасске и Ростове-на-Дону. Кроме этого, продолжится капремонт 49 школ и детсадов в 31 муниципалитете Ростовской области.
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