В Ростове-на-Дону завершили строительство школы на 1,2 тысячи мест

— Сейчас в микрорайоне живут 70 тысяч человек, но работает только одна школа. Школу на улице Платона Кляты введут в эксплуатацию в конце мая. Завершение еще одного учреждения на 1600 мест ожидаем к новому учебному году, а к концу года будет достроен детский сад, — уточнил Юрий Слюсарь.