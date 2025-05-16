В КЧР в обсерватории РАН представят свыше 40 докладов на конференции по космологии

ЧЕРКЕССК, 16 мая. /ТАСС/. Всероссийская научная конференция «Современная наблюдательная космология» пройдет в Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН в Карачаево-Черкесии 19−24 мая. Запланировано более 40 докладов ведущих российских ученых и экспертов, сообщили журналистам в пресс-службе научного центра.
«Ожидается участие около 70 экспертов из разных регионов России. Конференция приурочена к 60-летию Олега Верходанова (17 марта 1965 — 5 апреля 2020). Ученый работал в радиоастрономическом секторе САО РАН, с коллегами создавал программный комплекс обработки наблюдений на радиотелескопе РАТАН-600, без которого невозможно было бы получение ключевых научных результатов в радиоконтинууме», — говорится в сообщении.
На конференцию заявлено более 40 докладов, в том числе посвященные успехам и проблемам современной космологии, исследованиям галактик и квазаров, жизни в сверхмассивной черной дыре, многогранной деятельности Верходанова — автора более двухсот научных работ. В рамках форума планируется также секция, посвященная 100-летию Дмитрия Королькова — основоположника советского радиометрического приборостроения.
Специальная астрофизическая обсерватория (САО) РАН основана 3 июня 1966 года. Располагается в Зеленчукском районе КЧР, оснащена двумя крупными телескопами: оптическим БТА (Большой телескоп азимутальный) и радиотелескопом РАТАН-600. БТА с диаметром зеркала 6 метров до 1993 года был самым большим в мире, сейчас остается самым большим в Евразии.