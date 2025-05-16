В КЧР в обсерватории РАН представят свыше 40 докладов на конференции по космологии

«Ожидается участие около 70 экспертов из разных регионов России. Конференция приурочена к 60-летию Олега Верходанова (17 марта 1965 — 5 апреля 2020). Ученый работал в радиоастрономическом секторе САО РАН, с коллегами создавал программный комплекс обработки наблюдений на радиотелескопе РАТАН-600, без которого невозможно было бы получение ключевых научных результатов в радиоконтинууме», — говорится в сообщении.