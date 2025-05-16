Перепугали пол-Кишинева: Пожар в заброшенной гостинице «Националь» в центре столицы оказался фейковым — подожгли ради учений

О том, что масштабные учения будут, город предупредили. Но в пресс-релизе четко написали, что гражданскую оборону будут накачивать по плану имитации сильного землетрясения.
Откуда тогда дым без огня в заброшенном отеле National?
Понятно, что землетрясение может вызвать разные последствия. На фото, будто бетонная стена упала на «Жигули».
А дымовые шашки с черным дымом пустили для эпичных фото.
Но после стольких пожаров в центре Кишинева — рестораны и офисы слишком часто горят — дым в гигантской заброшке в центре города мог только напугать население и больше ничего.
Где еще сегодня может повалить черный дым?
14:00−14:40 — ликвидация последствий железнодорожной аварии на ул. Каля Басарабией, 18/1;
15:00−15:30 — действия по борьбе с африканской чумой свиней в селе Хумулешты, коммуна Бубуечь;
16:00−16:30 — медицинская сортировка пострадавших в Больнице «Святая Троица» (бывшая 3-я горбольница).
Как видите, снова нигде нет речи про пожар. Но Молдове надо быть готовой ко всему с таким руководством.
Источник: t.me/nemdnews.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Вовремя предать свои принципы — это для властей Молдовы умение предвидеть: И президент Беларуси Лукашенко уже не совсем диктатор, и страна у него — почти демократическая.
Министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля признался, что «авторитарная» Беларусь стала одним из экспортных хабов для молдавской продукции (далее…).
Экономика Молдовы в последние несколько лет упала ниже уровня 1990-го года: Почему ПАС и Санду делают из нашей страны прилавок для европейских товаров, а экспорт блокируют.
Рост цен на продукты и услуги — последствия прозападной политики власти (далее…).
До слез: «Разве семья — это только по праздникам?» — 12-летний мальчик из Молдовы, у которого родители вынуждены работать за границей, поделился своей болью и написал письмо в никуда — президенту Санду.
Это письмо в День Семьи опубликовала адвокат Алина Палий на своей странице (далее…).