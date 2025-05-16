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Перепугали пол-Кишинева: Пожар в заброшенной гостинице «Националь» в центре столицы оказался фейковым — подожгли ради учений

В пресс-релизе четко написали, что гражданскую оборону будут накачивать по плану имитации сильного землетрясения.

Источник: Комсомольская правда

О том, что масштабные учения будут, город предупредили. Но в пресс-релизе четко написали, что гражданскую оборону будут накачивать по плану имитации сильного землетрясения.

Откуда тогда дым без огня в заброшенном отеле National?

Понятно, что землетрясение может вызвать разные последствия. На фото, будто бетонная стена упала на «Жигули».

А дымовые шашки с черным дымом пустили для эпичных фото.

Но после стольких пожаров в центре Кишинева — рестораны и офисы слишком часто горят — дым в гигантской заброшке в центре города мог только напугать население и больше ничего.

Где еще сегодня может повалить черный дым?

14:00−14:40 — ликвидация последствий железнодорожной аварии на ул. Каля Басарабией, 18/1;

15:00−15:30 — действия по борьбе с африканской чумой свиней в селе Хумулешты, коммуна Бубуечь;

16:00−16:30 — медицинская сортировка пострадавших в Больнице «Святая Троица» (бывшая 3-я горбольница).

Как видите, снова нигде нет речи про пожар. Но Молдове надо быть готовой ко всему с таким руководством.

Источник: t.me/nemdnews.

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