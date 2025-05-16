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Котяков прокомментировал идею длинных выходных с первого по девятое мая

Котяков прокомментировал идею о длинных выходных с 1 по 9 мая в 2026 году.

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя предложение о длинных выходных с 1 по 9 мая в 2026 году, заявил, что с этой идеей «нужно ознакомиться».

Ранее в СМИ сообщалось, что депутат Госдумы Игорь Антропенко обратился к главе Минтруда с просьбой сделать в 2026 году выходными дни с 1 по 9 мая.

«Давайте я ознакомлюсь с этим», — сказал Котяков журналистам в кулуарах выставочной экспозиции «Трудовые династии Пермского края» на ВДНХ.

Перечень нерабочих праздничных дней установлен Трудовым кодексом РФ в 112 статье. В этом году на майские праздники россияне отдыхали с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. −0-