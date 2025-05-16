В Нижнем Новгороде хотят установить памятник Иосифу Сталину

«Ребята на передовой СВО сами нашивки делают со знаменем Советского Союза. Жаль, если окажется, что в Нижнем Новгороде люди в органах власти отстают от времени, не до конца понимая роль исторических событий и личностей», — заявил депутат (цитата по «Коммерсантъ-Приволжье»).
Ранее, в марте этого года, обком КПРФ направил соответствующую инициативу в городской комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий, однако ответ на предложение не поступил. В комитет входят мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и спикер местной думы Евгений Чинцов.
Как выяснилось, городской комитет отложил рассмотрение инициативы, сославшись на то, что нужно узнать мнение Русской православной церкви по поводу увековечивания памяти Сталина.
Отметим, в этом году было открыто сразу несколько памятников и бюстов Сталину в разных российских городах. В частности, в Мелитополе Запорожкской области монумент установили на Аллее Героев. Инициатором установки бронзового бюста Сталина выступил Запорожский обком КПРФ. Также торжественно открыли бюст вождю в Улан-Удэ. А в Вологодской области открыли уже второй памятник Сталину. Бронзовый бюст появился рядом с памятником Владимиру Ленину в поселке Кадуй. Инициатором выступило региональное отделение КПРФ. Предыдущий памятник был установлен в декабре 2024 года в Вологде. В этом участвовал губернатор Георгий Филимонов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что памятник Иосифу Сталину открыли в Орлове Кировской области. Деньги на монумент собирали местные жители, предприниматели и обком КПРФ. Соответствующее решение приняла городская дума. На открытии присутствовали правнук Сталина Селим Бенсаад и документалист-режиссер Светлана Паршина.