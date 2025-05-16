В Нижнем Новгороде хотят установить памятник Иосифу Сталину

Отметим, в этом году было открыто сразу несколько памятников и бюстов Сталину в разных российских городах. В частности, в Мелитополе Запорожкской области монумент установили на Аллее Героев. Инициатором установки бронзового бюста Сталина выступил Запорожский обком КПРФ. Также торжественно открыли бюст вождю в Улан-Удэ. А в Вологодской области открыли уже второй памятник Сталину. Бронзовый бюст появился рядом с памятником Владимиру Ленину в поселке Кадуй. Инициатором выступило региональное отделение КПРФ. Предыдущий памятник был установлен в декабре 2024 года в Вологде. В этом участвовал губернатор Георгий Филимонов.