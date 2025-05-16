Поздравление Руслана Болотова с Международным днем музеев

В Иркутске действуют десятки музеев и галерей самой разной направленности: исторические, художественные, научно-просветительские, современного искусства и многие другие. Особо хотел бы выделить музеи, организованные в наших школах. Они уникальны тем, что выставки устраивают сами ученики при поддержке педагогов и родителей. Ученики сами собирают экспонаты и придумывают наполнение. В каждом из них есть своя отличительная особенность.