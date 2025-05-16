Поздравление Руслана Болотова с Международным днем музеев

Сегодня учреждения культуры занимают особое место в общественной жизни. Они сохраняют связь времен, наши богатые традиции и великое духовное наследие. При этом зачастую являются многопрофильными центрами, где проводятся интересные и познавательные мероприятия, используются новые форматы, чтобы заинтересовать посетителей и привлечь как можно больше людей.
В Иркутске действуют десятки музеев и галерей самой разной направленности: исторические, художественные, научно-просветительские, современного искусства и многие другие. Особо хотел бы выделить музеи, организованные в наших школах. Они уникальны тем, что выставки устраивают сами ученики при поддержке педагогов и родителей. Ученики сами собирают экспонаты и придумывают наполнение. В каждом из них есть своя отличительная особенность.
В официальных аккаунтах администрации в соцсетях мы запустили проект #Школьный_музей. Ученики рассказывают о том, что интересного можно увидеть в их музеях. Ребята делают это с большим энтузиазмом! Искренне горжусь нашим подрастающим поколением — они растут настоящими патриотами своей малой родины.
Уважаемые иркутяне! Ещё раз поздравляю вас с праздником! Лучший способ отметить его — пойти в музей с друзьями или близкими и поблагодарить сотрудников за их подвижнический и благородный труд.
Мэр Иркутска Руслан Болотов.