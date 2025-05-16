Прямой автобусный рейс запустили из Ростова в турецкую Анталью

Прямые регулярные автобусные рейсы в Турцию начали выполнять с главного автовокзала Ростова-на-Дону. Об этом говорится на портале donavto.ru.
Маршрут проходит через Трабзон, Самсун, Анкару, Бурсу, Стамбул, Аланью, Анамур, Мерсин, Силифке и Анталью. Также пассажиры смогут увидеть Батуми. Поездки выполняются три раза в неделю.
Рейсы выполняются на современных автобусах, оснащенных Wi-Fi, зарядными устройствами, удобными креслами. Предусмотрено бесплатное обслуживание кофе и чаем в пути.
Подпишись на нас в Telegram.