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Прямой автобусный рейс запустили из Ростова в турецкую Анталью

Жители Ростовской области могут уехать прямым автобусным рейсом в Турцию.

Источник: Комсомольская правда

Прямые регулярные автобусные рейсы в Турцию начали выполнять с главного автовокзала Ростова-на-Дону. Об этом говорится на портале donavto.ru.

Маршрут проходит через Трабзон, Самсун, Анкару, Бурсу, Стамбул, Аланью, Анамур, Мерсин, Силифке и Анталью. Также пассажиры смогут увидеть Батуми. Поездки выполняются три раза в неделю.

Рейсы выполняются на современных автобусах, оснащенных Wi-Fi, зарядными устройствами, удобными креслами. Предусмотрено бесплатное обслуживание кофе и чаем в пути.

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