Музей русского символизма появится в Нижнем Новгороде

Центральным экспонатом будущей экспозиции станет пано Михаила Ларионова «Прогулка». Это раннее произведение художника, ставшего впоследствии одним из лидеров русского авангарда. Музей русского символизма разместится в правом крыле здания на площади Минина и Пожарского. В левом крыле откроется публичная библиотека по истории искусства, сформированная на базе научного фонда НГХМ и архива Валерия Дудакова, которая будет носить его имя.