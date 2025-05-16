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Музей русского символизма появится в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде появится Музей русского символизма, основанный на дарственной коллекции искусствоведа и коллекционера Валерия Дудакова.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщил заместитель губернатора региона Олег Беркович. В дар Нижегородскому государственному художественному музею (НГХМ) передано 39 произведений художников символизма и объединения «Голубая роза». В собрание вошли работы таких мастеров, как Павел Кузнецов, Николай Сапунов, Пётр Уткин, Сергей Судейкин, Михаил Врубель, Наталия Гончарова. Коллекция включает живопись, графику, скульптуру и предметы декоративно-прикладного искусства. По словам Берковича, это собрание сопоставимо по масштабу с фондами крупнейших государственных музеев страны.

«Город стал победителем в негласной конкурентной борьбе за право принять эту коллекцию. Подобные дарения — редкость в современной музейной практике. По значимости — это крупнейшее пополнение НГХМ за последние десятилетия», — подчеркнул Беркович.

Центральным экспонатом будущей экспозиции станет пано Михаила Ларионова «Прогулка». Это раннее произведение художника, ставшего впоследствии одним из лидеров русского авангарда. Музей русского символизма разместится в правом крыле здания на площади Минина и Пожарского. В левом крыле откроется публичная библиотека по истории искусства, сформированная на базе научного фонда НГХМ и архива Валерия Дудакова, которая будет носить его имя.

Ранее глава региона Глеб Никитин назвал передачу коллекции Дудакова поворотным моментом в культурной жизни Нижегородской области.