Очаг бешенства обнаружен в Волгоградской области

В Октябрьском районе Волгоградской области зафиксирован очаг бешенства. Местные ветеринарные службы уже ввели карантин и начали подворовые обходы, чтобы выявить зараженных или непривитых животных.
Согласно приказу № 165а от 14 мая 2025 года, опубликованному на портале правовой информации администрации Волгогралской области, всех животных, не прошедших вакцинацию в последние полгода, будут прививать в обязательном порядке.
Специалисты предупреждают, что бешенство может проявляться в двух формах — буйной и тихой, и единственный способ защитить питомцев и скот — своевременная вакцинация. Вирус передается через слюну зараженного животного, чаще всего при укусе.
Владельцам рекомендуют быть особенно внимательными и незамедлительно обращаться к ветеринарам при подозрительных симптомах у животных.