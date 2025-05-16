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Очаг бешенства обнаружен в Волгоградской области

Карантин вводится в населенном пункте Октябрьского района.

В Октябрьском районе Волгоградской области зафиксирован очаг бешенства. Местные ветеринарные службы уже ввели карантин и начали подворовые обходы, чтобы выявить зараженных или непривитых животных.

Согласно приказу № 165а от 14 мая 2025 года, опубликованному на портале правовой информации администрации Волгогралской области, всех животных, не прошедших вакцинацию в последние полгода, будут прививать в обязательном порядке.

Специалисты предупреждают, что бешенство может проявляться в двух формах — буйной и тихой, и единственный способ защитить питомцев и скот — своевременная вакцинация. Вирус передается через слюну зараженного животного, чаще всего при укусе.

Владельцам рекомендуют быть особенно внимательными и незамедлительно обращаться к ветеринарам при подозрительных симптомах у животных.