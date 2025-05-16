В Волгоградской области стало известно расписание ЕГЭ на 2025 год

В 2025 году основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 11 июня. Расписание экзаменов начинается в пятницу, 23 мая. В этот день выпускники сдают историю, литературу и химию. 27 мая, во вторник, пройдет сдача математики (базового и профильного уровня). 30 мая, в пятницу, 11-классники сдадут русский язык, а 2 июня, в понедельник, обществознанию и физику. 5 июня, в четверг, по графику идут биология, география, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) — письменная часть, а 10 июня и 11 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика.