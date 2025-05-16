В Волгоградской области стало известно расписание ЕГЭ на 2025 год

Официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ утвердило Министерство просвещения РФ. Ожидается, что более 9 тысяч выпускников 11-х классов Волгоградской области примут участие в итоговых экзаменах.
Важные даты.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — важная форма аттестации для школьников, завершающих обучение по образовательным программам среднего общего образования. В 2025 году выпускники как всегда будут сдавать экзамены по обязательным предметам, а также по выбору, что позволит им продемонстрировать свои знания и подготовленность к поступлению в вузы.
В числе обязательных предметов, которые необходимо сдать для получения аттестата — русский язык и базовая математика. Что касается предметов по выбору, то в этом списке — история, обществознание, физика, химия, биология, литература, иностранный язык, география, информатика и ИКТ. Это разнообразие позволяет каждому выпускнику выбрать те дисциплины, которые соответствуют его интересам и будущей специальности.
В этом году в Волгоградской области экзамены сдают более 9 тысяч выпускников, в процедуре участвуют также порядка пяти тысяч организаторов, включая квалифицированных психологов и педагогов.
В 2025 году основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 11 июня. Расписание экзаменов начинается в пятницу, 23 мая. В этот день выпускники сдают историю, литературу и химию. 27 мая, во вторник, пройдет сдача математики (базового и профильного уровня). 30 мая, в пятницу, 11-классники сдадут русский язык, а 2 июня, в понедельник, обществознанию и физику. 5 июня, в четверг, по графику идут биология, география, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) — письменная часть, а 10 июня и 11 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика.
С 16 по 23 июня одиннадцатиклассники смогут пересдать экзамен, пропущенный по уважительной причине, или сдать ЕГЭ по одному из предметов, даты проведения которых в основной период выпали на один день.
Резервные дни для сдачи ЕГЭ запланированы на 16 июня, понедельник, это география, литература, обществознание, физика; 17 июня — это русский язык; 18 июня — иностранные языки (устная часть), история, химия; 19 июня — биология, иностранные языки (письменная часть), информатика; 20 июня — математика (базового и профильного уровня); 23 июня — все учебные предметы.
Важно отметить, что пересдача будет проходить 3 и 4 июля, причем действительным будет считаться только результат второй попытки.
Согласно официальным данным Рособрнадзора, лидерами среди предметов по выбору стали обществознание, информатика и биология.
Обратная связь и контроль.
В 2025 году также будет внедрена новая система для оперативного сообщения о нарушениях на ЕГЭ. Участники смогут отправлять информацию напрямую в Рособрнадзор через платформу обратной связи на портале «Госуслуги», используя QR-коды, размещенные в экзаменационных пунктах.
Эта система поможет быстро решать возникающие проблемы и обеспечит прозрачность экзаменационного процесса.
В этом году Волгоградская область присоединилась к всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», которая позволила взрослым пройти всю процедуру экзамена и лучше понять сам процесс. Это мероприятие проходило на базе 45 пунктов проведения экзаменов по всей области.
Для получения дополнительной информации о расписании экзаменов и других вопросах, связанных с государственной итоговой аттестацией, родителям и школьникам Волгоградской области рекомендуется обращаться по телефону горячей линии: 8 (8442) 606−607. Ознакомиться с полным расписанием ЕГЭ можно на официальном сайте Рособрнадзора.