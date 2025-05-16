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В Иркутске отремонтировали асфальт на улице Партизанской

Работы прошли на улицах Партизанская, Маршала Конева, Якоби, Левый берег Каи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске по поручению мэра Руслана Болотова дорожные службы продолжают ремонт основных магистралях. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации областного центра. Ночью работы вели на улице Партизанской в районе перекрестков с улицами Тимирязева и Ямской, где специалисты применили технологию асфальтовых карт.

— Таким же способом восстановили покрытие на объездной Маршала Конева. Картами площадью 5 кв. м также отремонтировали участки проезжей части на улицах Якоби и Левый берег Каи, — поделились в администрации.

На пересечении улиц Карла Либкнехта и Волжской рабочие уложили 12 бетонных плит — стандартная процедура для участков с трамвайными путями.

Дополнительно струйно-инъекционным методом устранены ямы на улицах Старо-Кузьмихинская, Александра Невского, Олега Кошевого, а также на окружной дороге микрорайона Юбилейный.