В Иркутске отремонтировали асфальт на улице Партизанской

В Иркутске по поручению мэра Руслана Болотова дорожные службы продолжают ремонт основных магистралях. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации областного центра. Ночью работы вели на улице Партизанской в районе перекрестков с улицами Тимирязева и Ямской, где специалисты применили технологию асфальтовых карт.
— Таким же способом восстановили покрытие на объездной Маршала Конева. Картами площадью 5 кв. м также отремонтировали участки проезжей части на улицах Якоби и Левый берег Каи, — поделились в администрации.
На пересечении улиц Карла Либкнехта и Волжской рабочие уложили 12 бетонных плит — стандартная процедура для участков с трамвайными путями.
Дополнительно струйно-инъекционным методом устранены ямы на улицах Старо-Кузьмихинская, Александра Невского, Олега Кошевого, а также на окружной дороге микрорайона Юбилейный.