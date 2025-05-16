В Иркутске отремонтировали асфальт на улице Партизанской

В Иркутске по поручению мэра Руслана Болотова дорожные службы продолжают ремонт основных магистралях. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации областного центра. Ночью работы вели на улице Партизанской в районе перекрестков с улицами Тимирязева и Ямской, где специалисты применили технологию асфальтовых карт.