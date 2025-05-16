ОТП Банк сокращает присутствие в Омске: на продажу выставлены два офиса

ОТП Банк объявил о продаже двух собственных офисных помещений в Омске, расположенных в Центральном и Советском округах города. Объявления о продаже появились на портале МЛСН.
Первый объект, площадью 60,2 кв. м, находится на первом этаже девятиэтажного дома по адресу: проспект Менделеева, 29. Его стоимость оценивается в 8,5 млн рублей. Второй офис, площадью 52,8 кв. м, расположен на первом этаже пятиэтажного здания по улице 21-я Амурская, 16. За него просят 7,2 млн рублей.
Как сообщает сервис «Яндекс. Карты», ранее по указанным адресам функционировали отделения ОТП Банка, однако в настоящее время они закрыты. Сейчас в Омске работают 15 отделений банка.
В пресс-службе ОТП Банка сообщили «РБК Омск», что компания активно развивает дистанционные каналы обслуживания клиентов. По данным банка, 70% продуктов оформляются онлайн, а 97% сервисных операций совершаются удаленно. С 2022 года количество офисов ОТП Банка в России сократилось на 39%, и до конца текущего года планируется дальнейшее сокращение до 60. Оставшиеся отделения будут обновлены в соответствии с новой стратегией позиционирования банка.
Данная тенденция к оптимизации сети офисов наблюдается и у других финансовых организаций. Ранее, в феврале, о продаже собственных помещений заявлял Сбербанк.
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