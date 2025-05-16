ОТП Банк сокращает присутствие в Омске: на продажу выставлены два офиса

В пресс-службе ОТП Банка сообщили «РБК Омск», что компания активно развивает дистанционные каналы обслуживания клиентов. По данным банка, 70% продуктов оформляются онлайн, а 97% сервисных операций совершаются удаленно. С 2022 года количество офисов ОТП Банка в России сократилось на 39%, и до конца текущего года планируется дальнейшее сокращение до 60. Оставшиеся отделения будут обновлены в соответствии с новой стратегией позиционирования банка.