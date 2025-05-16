Самарский университет им. Королёва проведёт День открытых дверей 18 мая

18 мая в 10:00 в манеже Самарского университета им. Королёва (ул. Врубеля, 29Г) состоится День открытых дверей. В рамках мероприятия абитуриенты смогут узнать о правилах приёма в 2025 году, направлениях подготовки и перспективах трудоустройства выпускников.