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Самарский университет им. Королёва проведёт День открытых дверей 18 мая

18 мая в 10:00 в манеже Самарского университета им.

18 мая в 10:00 в манеже Самарского университета им. Королёва (ул. Врубеля, 29Г) состоится День открытых дверей. В рамках мероприятия абитуриенты смогут узнать о правилах приёма в 2025 году, направлениях подготовки и перспективах трудоустройства выпускников.

Также пройдут встреча с руководителем Приёмной комиссии и лекции по основным образовательным направлениям.

Предварительная регистрация обязательна:

Для очного участия; Для онлайн-участия.

Ранее мы рассказали, что движет людьми при выборе профессии, как они относятся к труду и насколько опасаются внедрения искусственного интеллекта.

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