МВД раскрыло детали гибели 700 поросят на ферме в Лиозненском районе. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении говорится, что сотрудниками БЭП Витебской области был выявлен факт ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностным лицом одного из предприятий Лиозненского района.
Удалось установить, что 53-летний главный инженер получал в мобильном приложении неоднократные автоматические уведомления от программного обеспечения свинокомплекса, связанные со сбоями в системе климат-контроля. В МВД отметили, что мужчина не предпринял никаких действий.
«Из-за критического повышения температуры в репродукторе менее чем за сутки погибло почти 700 поросят», — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что ущерб, причиненный предприятию, превысил 150 000 рублей. Следователи завели уголовное дело за служебную халатность.
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