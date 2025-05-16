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МВД раскрыло детали гибели 700 поросят на ферме в Лиозненском районе

700 поросят погибло за один день на ферме под Лиозно.

Источник: Комсомольская правда

МВД раскрыло детали гибели 700 поросят на ферме в Лиозненском районе. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении говорится, что сотрудниками БЭП Витебской области был выявлен факт ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностным лицом одного из предприятий Лиозненского района.

Удалось установить, что 53-летний главный инженер получал в мобильном приложении неоднократные автоматические уведомления от программного обеспечения свинокомплекса, связанные со сбоями в системе климат-контроля. В МВД отметили, что мужчина не предпринял никаких действий.

«Из-за критического повышения температуры в репродукторе менее чем за сутки погибло почти 700 поросят», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что ущерб, причиненный предприятию, превысил 150 000 рублей. Следователи завели уголовное дело за служебную халатность.

Ранее мы писали, что 71 корова погибла от удара молнии в Беларуси, находясь на выпасе в поле.

Кроме того, таможня Беларуси задержала стоматолога из-за брекетов на 160 000 рублей.

Тем временем МАРТ нашел нарушения в 76% проверенных магазинов «Санта».

А еще сотрудник банка вызвал милицию, когда клиентка захотела положить на счет 20 000.