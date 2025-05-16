Пруды, амфитеатр и скейтплощадка: В Ростове открылся новый парк «Левобережье»

Торжественное открытие запомнилось не только презентацией парка, но и радостью новоселья. Две семьи — Петренко и Давтян — получили ключи от служебного жилья в Железнодорожном районе. Борис Петренко, полковник полиции и участник СВО, вместе с супругой Людмилой, заместителем директора школы № 60, воспитывают сына Александра. Вторая семья — педагоги со стажем: Мариам Давтян, директор школы № 70, и ее муж Акоп, преподаватель истории в Ростовском институте Российской правовой академии.