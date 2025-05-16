Пруды, амфитеатр и скейтплощадка: В Ростове открылся новый парк «Левобережье»

В Ростове-на-Дону появилась новая точка притяжения — парк семейного отдыха «Левобережье», который торжественно открыли 15 мая, в Международный день семьи. Это событие стало символичным подарком для всех жителей города.
— Новый парк создаст единое экологическое пространство вместе с соседним «Левобережным», — заявил на церемонии глава города Александр Скрябин. — Уверен, это место станет любимым для отдыха ростовчан и гостей города.
Торжественное открытие запомнилось не только презентацией парка, но и радостью новоселья. Две семьи — Петренко и Давтян — получили ключи от служебного жилья в Железнодорожном районе. Борис Петренко, полковник полиции и участник СВО, вместе с супругой Людмилой, заместителем директора школы № 60, воспитывают сына Александра. Вторая семья — педагоги со стажем: Мариам Давтян, директор школы № 70, и ее муж Акоп, преподаватель истории в Ростовском институте Российской правовой академии.
Парк площадью более семи гектаров создан для полноценного семейного отдыха: в нем предусмотрены тенистые аллеи, цветущие клумбы, детские площадки, амфитеатр, ротонда, памп-трек, скейт-площадка и световые фонтаны. Особую атмосферу создают живописные пруды, ставшие украшением этой зеленой зоны.
«Левобережье» уже сегодня привлекает семьи с детьми, молодежь и пенсионеров — каждый найдет здесь уголок по душе.
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