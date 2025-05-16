В Крыму выступили против введении налога для бездельников

Инициатива о введении налога для бездельников не имеет под собой достаточного экономического обоснования. Об этом в эфире «Радио Крым» заявил председатель Счетной палаты Крыма Сергей Додонов.
В России предложили ввести налог для людей, которые официально нигде не работают и не стоят на учете в центре занятости. Руководитель Счетной палаты отметил, что пока это лишь инициатива, которая еще не обсуждалась.
Скорее всего, это популистское решение, не имеющее под собой достаточного экономического обоснования.
По его словам, карающие меры никогда не являлись стимулами. Кроме того, как подчеркнул глава Счетной палаты, сложно отделить «бездельников» от людей, которые живут за счет пассивного дохода или накоплений.
«Если человек получает проценты со вклада — это может быть результат многолетнего труда», — отметил Додонов.
Председатель Счетной палаты напомнил, что такой подход применялся в СССР. Однако его признали неэффективным и отменили. Кроме того, избыточное налоговое давление может лишь усилить уход в теневой сектор, подрывая легальную экономику.