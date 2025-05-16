Стала известна средняя стоимость путевки в детские лагеря Воронежской области

В Центре управления регионом (ЦУР) Воронежской области состоялся круглый стол на тему летнего детского отдыха и оздоровления детей в 2025 году. На встрече обсудили подготовку лагерей к началу сезона, количество мест и среднюю стоимость путевки. Об этом 15 мая проинформировала пресс-служба центра.
Министр образования Воронежской области Наталья Салогубова отметила, что в текущем году количество мест в лагерях возросло на 7 тысяч в 11 муниципалитетах, включая сам Воронеж. Власти смогли привлечь федеральные средства для строительства быстровозводимых конструкций на территории детского лагеря «Заря» в Борисоглебске. В настоящее время объекты практически завершены. Также проработали увеличение мощности детского лагеря «Авангард» в Лискинском районе, что добавило около тысячи новых мест.
Заместитель главы администрации Воронежа Любовь Кулакова добавила, что в регионе также откроются 105 пришкольных лагерей, где дети с 14 лет могут стать помощниками вожатых или работать в трудовых бригадах.
Средняя стоимость путевки в лагеря в этом году составит до 2 875 рублей в сутки. Для бюджетников предусмотрены компенсации в размере 829 рублей в день, а для сотрудников частных организаций — до 518 рублей в сутки.
Заместитель начальника отдела надзора за качеством и безопасностью питания населения регионального Роспотребнадзора Вера Бондаренко сообщила, что более 80% лагерей уже получили санитарные разрешения и готовы к приему детей. Питание будет организовано на пяти-шестиразовой основе.
Директор регионального центра «Орион» Наталь Голева также добавила, что в Воронежской области будут действовать профильные лагеря, например, в Калачеевском районе дети смогут посетить туристический лагерь, где будут участвовать в археологических раскопках.