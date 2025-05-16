Стала известна средняя стоимость путевки в детские лагеря Воронежской области

Министр образования Воронежской области Наталья Салогубова отметила, что в текущем году количество мест в лагерях возросло на 7 тысяч в 11 муниципалитетах, включая сам Воронеж. Власти смогли привлечь федеральные средства для строительства быстровозводимых конструкций на территории детского лагеря «Заря» в Борисоглебске. В настоящее время объекты практически завершены. Также проработали увеличение мощности детского лагеря «Авангард» в Лискинском районе, что добавило около тысячи новых мест.