Казахстанец будет выплачивать 12,5 млн тенге в течение пяти лет

В суде мужчина пояснил, что не имеет возможности выплатить долги по кредитам, но имеет стабильный доход, на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей и отец-инвалид III группы, на лечение которого он потратил значительные средства, супруга беременна и находится в декретном отпуске.