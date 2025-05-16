Казахстанец будет выплачивать 12,5 млн тенге в течение пяти лет

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, мужчина обратился в суд района Турара Рыскулова с заявлением о восстановлении платежеспособности.
Судом установлено, что заявитель имеет денежные обязательства перед кредиторами — пятью банками. Общая сумма задолженности составила 12,5 млн тенге.
В суде мужчина пояснил, что не имеет возможности выплатить долги по кредитам, но имеет стабильный доход, на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей и отец-инвалид III группы, на лечение которого он потратил значительные средства, супруга беременна и находится в декретном отпуске.
В связи c большой кредитной нагрузкой просил суд предоставить возможность выплаты суммы задолженности перед банками в течение 60 месяцев c уменьшением суммы ежемесячного платежа.
Суд достоверно установил, что размер ежемесячных выплат по кредитам в размере 393 тыс. тенге превышает ежемесячный доход заявителя.
4 из 5 кредиторов просили суд отказать в удовлетворении заявления. Представитель налогового органа оставила решение на усмотрение суда.
Согласно Закону РК «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан», срок исполнения плана восстановления платежеспособности не должен превышать 5 лет.
На основании вышеуказанного, суд удовлетворил заявление мужчины и применил процедуру восстановления платежеспособности. Сумма задолженности перед кредиторами в размере 12,5 млн тенге будет выплачиваться согласно плану восстановления платежеспособности ежемесячно в течение 60 месяцев в размере 204 тыс. тенге.
Суд также обязал в срок не позднее 2 месяцев со дня вступления решения в законную силу представить план восстановления платежеспособности.
Решение уже вступило в законную силу.