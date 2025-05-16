В Красноярском крае определили даты школьных последних звонков

В этом году в Красноярском крае девятые классы заканчивают более 36,4 тысяч учеников, а из одиннадцатых классов выпускаются 14,1 тысяч человек. Впрочем, не обошлось и без необычных ситуаций — например, в 41 школе региона из одиннадцатого класса выпускается всего один ученик. В данном случае весь педагогический коллектив готовит поздравления единственному выпускнику.