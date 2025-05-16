В Красноярском крае определили даты школьных последних звонков. По рекомендации Минпросвещения России, мероприятия в школах страны пройдут в единый день — 24 мая, однако каждое учебное заведение может самостоятельно выбрать время и формат проведения. По традиции, мероприятия проходят в первой половине дня либо в актовых и спортзалах самих школ, либо в местных дворцах культуры.
В этом году в Красноярском крае девятые классы заканчивают более 36,4 тысяч учеников, а из одиннадцатых классов выпускаются 14,1 тысяч человек. Впрочем, не обошлось и без необычных ситуаций — например, в 41 школе региона из одиннадцатого класса выпускается всего один ученик. В данном случае весь педагогический коллектив готовит поздравления единственному выпускнику.
Отметим, что в дни проведения последних звонков сотрудники правоохранительных органов усиливают меры безопасности в муниципалитетах, а в крупных городах организуется дежурство возле школ.