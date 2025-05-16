3 игроков самарских «Крыльев Советов» могут отправить на детектор лжи

«Для клуба спортивный результат каждого матча на вес золота. К сожалению, когда происходят такие встречи, разные мысли приходят в голову. Сразу после поручил сделать заключение по итогам: одновременно произошел ряд факторов, который негативно сказался на игре», — сказал председатель совета директоров «Крыльев» Дмитрий Яковлев «МК в Самаре».