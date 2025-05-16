3 игроков самарских «Крыльев Советов» могут отправить на детектор лжи

Вопросы возникли после крупного поражения «зелено-бело-синих» от «Пари НН» в Нижнем Новгороде со счетом 2:5 (12+).
Напомним, команды встретились 12 мая. За самарцев забили Иван Олейников и Владислав Шитов. У хозяев покер оформил Хуан Боссели. Также отличился Вячеслав Грулев.
Руководство 63-го региона заинтересовалось действиями защитников «КС» Ильи Гапонова и Романа Евгеньева, а также голкипера Сергея Песьякова. Их хотят отправить на детектор лжи, пишет Sport Baza.
«Для клуба спортивный результат каждого матча на вес золота. К сожалению, когда происходят такие встречи, разные мысли приходят в голову. Сразу после поручил сделать заключение по итогам: одновременно произошел ряд факторов, который негативно сказался на игре», — сказал председатель совета директоров «Крыльев» Дмитрий Яковлев «МК в Самаре».
Последние, добавил он, связаны с травмами и перебором карточек:
«По факту футболисты, которые определяют игру в защите и полузащите, выбыли из нее».
Ранее писали, что «Крылья Советов» и «Акрон» вместе нанесли 24 удара в 28-м туре РПЛ.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!