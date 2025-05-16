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В Омской области из-за ненадежности конструкций ограничили движение по 51 мосту

Соответствующее распоряжение подписал министр транспорта региона Андрей Хафизов.

Источник: Комсомольская правда

На портале правовой информации появилось распоряжение, подписанное министром транспорта Омской области Андреем Хафизовом. Из него следует, что в регионе 51 мост находится в неудовлетворительном состоянии — предаварийном или аварийном. Автомобильное движение по этим конструкциям ограничили.

Ветхие мосты располагаются в Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Калачинском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском и Усть-Ишимском районах. Они обеспечивают переправу через реки и водоемы Нюхаловка, Большая, Ук, Становка, Чебурлинка, Тевриз, Большая Тава, Еланка, Чебачиха, Большой Ук, Ручей, Ушайра, Омь, Оша, Степаниха, Ика, Урманка, Исасс, Манисасс, Воскресенка, Ибейка, Оша, Ильчуг, Турунгас, Уй, Шиш, Васисс и другие.

Полностью автомобильное движение по этим мостам перекрывать не будут. Распоряжением министра транспорта на них ограничена скорость — от 10 до 45 км час, по некоторым мостам проезд запрещен большегрузам массой более 20 тонн.

Ограничения будут действовать год — с 26 мая 2025 по 26 мая 2026.