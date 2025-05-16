«Животные нанесли удары в грудь и в голову». В Беларуси быки напали на рабочих ферм во время взвешивания

Судэксперты сказали про два нападения быков на сотрудников ферм в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении говорится, что к врачам за медицинской помощью обратился 35-летний житель Пинского района. Он рассказал, что работает на ферме. Так, мужчина находился на рабочем месте и занимался перегоном быков для дальнейшего взвешивания. В какой-то момент животное нанесло ему удар в область груди.
«Почувствовав боль, рабочий обратился в больницу», — отметили в пресс-службе.
Эксперт установил наличие переломов двух ребер, которые были образованы по причине однократного травматического воздействия со стороны быка. В ГКСЭ обращают внимание, что аналогичный случай произошел на ферме в Лунинецком районе.
Сообщается, что в момент взвешивания бык нанес удар сторожу в область грудной клетки и головы. С повреждениями 35-летняя женщина была доставлена в больницу. В момент экспертизы специалисты установили у нее наличие закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясение головного мозга и кровоподтеки.
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