«Животные нанесли удары в грудь и в голову». В Беларуси быки напали на рабочих ферм во время взвешивания

В сообщении говорится, что к врачам за медицинской помощью обратился 35-летний житель Пинского района. Он рассказал, что работает на ферме. Так, мужчина находился на рабочем месте и занимался перегоном быков для дальнейшего взвешивания. В какой-то момент животное нанесло ему удар в область груди.