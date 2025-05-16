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«Перелом полового члена»: в уфимскую больницу поступил пациент с необычной проблемой

В Уфе врачи ГКБ № 21 спасли мужчину с переломом полового члена.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в Городской клинической больнице № 21 провели операцию 31-летнему пациенту с переломом полового члена. Мужчина был доставлен в медучреждение по скорой помощи с острыми болями, выраженным отеком и гематомой в области гениталий.

Как сообщили в пресс-службе больницы, подобные травмы встречаются крайне редко — за последние несколько лет это первый подобный случай в практике уфимских урологов. Хирургическая бригада оперативно провела необходимое вмешательство, успешно устранив последствия травмы.

По словам врачей, пациенту предстоит длительная реабилитация, которая может занять до полугода. Медики напоминают о необходимости соблюдать осторожность и бережно относиться к своему здоровью в любых ситуациях.

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