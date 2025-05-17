Кроссворд на 17 мая 2025

17 мая 2009 года появилась первая тестовая версия Minecraft — тогда еще скромного инди-проекта, изменившего облик игровой индустрии. С тех пор прошло более 15 лет, а игра до сих пор остается актуальной. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить основные моменты игрового процесса.