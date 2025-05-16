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Путин предложил Совбезу обсудить вопросы информационной безопасности

Путин предложил членам Совбеза обсудить вопросы информационной безопасности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы обеспечения информационной безопасности.

«У нас сегодня в повестке вопросы обеспечения информационной безопасности. Вопрос важный, все понимают насколько, особенно для России и сейчас», — сказал Путин на совещании в пятницу.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.