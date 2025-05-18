Ответы на кроссворд от 17 мая 2025: интересные факты про Minecraft

По горизонтали:
1. Крипер
Появление крипера, культового монстра Minecraft, стало следствием случайной ошибки в процессе создания свиньи. Маркус Перссон, используя программирование вместо традиционного 3D-моделирования, допустил оплошность при работе с переменными в коде. В результате вместо удлинения модели свиньи получился высокий моб с четырьмя конечностями. После этого Перссон применил зеленую текстуру и разработал для крипера базовые алгоритмы поведения.
2. Маркус
Шведский программист и геймдизайнер Маркус Перссон, известный как Notch, является создателем Minecraft и основателем Mojang Studios. Перссон оставил прежнюю работу геймдизайнером, чтобы сосредоточиться на разработке Minecraft. После достижения первых продаж в миллион копий Mojang расширила команду разработчиков, и Перссон передал руководство разработкой Йенсу Бергенстену (jeb_). После продажи Mojang компании Microsoft за 2,5 миллиарда долларов Перссон покинул проект, и Йенс Бергенстен возглавил разработку.
3. Название
Первоначально игра, созданная Маркусом Перссоном, называлась Cave Game. Позже, основываясь на отзывах сообщества, Перссон переименовал ее в Minecraft. Новое название состояло из слов «mine» (добывать) и «craft» (создавать) и являлось отсылкой к культовым играм Blizzard Entertainment: стратегиям Warcraft: Orcs & Humans и StarCraft, а также к MMORPG World of Warcraft.
4. Моб
В Minecraft разнообразие враждебных мобов, с которыми сталкивается игрок, зависит от времени суток и местоположения. Ночью на поверхности появляются зомби, скелеты, криперы, пауки и другие опасные существа. В пещерах и других неосвещенных местах они могут встречаться и днем. Заметив игрока в радиусе 16 блоков, мобы начинают преследование. Каждый моб обладает уникальным искусственным интеллектом. Например, крипер, зеленое четвероногое существо, при приближении к игроку шипит и взрывается, разрушая окружающие блоки. Некоторые мобы, не имеющие защиты от солнца, вспыхивают и сгорают под солнечными лучами.
5. Музыка
Музыкальное сопровождение Minecraft было создано немецким музыкантом Даниэлем Розенфельдом, известным под псевдонимом C418. Саундтрек выполнен в жанре эмбиент и вдохновлен творчеством Брайана Ино, Вангелиса и Стивена Райха, что проявляется в циклически повторяющихся звуковых фрагментах. В игре треки воспроизводятся случайным образом, независимо от действий игрока. C418 стремился создать ненавязчивую, но запоминающуюся музыку, которая усиливала бы впечатления в ключевые моменты, такие как строительство дома на закате или обнаружение алмазов в пещере.
По вертикали:
1. Книга
Minecon — ежегодное масштабное мероприятие, посвященное Minecraft. В 2015 году лондонский Minecon, собравший более 10 тысяч посетителей, был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший съезд игроков, посвященный одной компьютерной игре. Hypixel, крупнейший сервер Minecraft, также неоднократно попадал в Книгу рекордов Гиннесса, получив признание как «самый популярный независимый сервер» и «самая популярная сеть серверов Minecraft».
2. Аутизм
Autcraft — игровой сервер Minecraft, созданный в 2013 году Стюартом Дунканом, канадским веб-программистом с РАС, специально для детей с аутизмом. Главная задача сервера — предоставить безопасное виртуальное пространство, свободное от травли. Доступ к Autcraft строго контролируется и требует одобрения заявки. На сервере установлены правила, поощряющие доброту и сотрудничество между игроками. Исследователь Кэтрин Рингленд из Калифорнийского университета в Ирвайне подтверждает, что Minecraft способствует развитию социальных навыков у аутистов, благодаря упрощенному взаимодействию через текст и движения, что снижает социальное напряжение.
3. Режим
Minecraft предлагает четыре режима игры: «выживание», «хардкор», «творчество» и «приключение». «Выживание» требует от игрока сбора ресурсов, создания предметов и борьбы за жизнь в опасном мире, учитывая здоровье, сытость и опыт. Для добычи определенных ресурсов требуются инструменты. В «хардкоре» у игрока только одна жизнь, после которой мир удаляется. «Творчество» позволяет создавать любые постройки, предоставляя неограниченный доступ ко всем блокам и ресурсам, делая игрока неуязвимым и позволяя быстро перемещаться. «Приключение» предназначен для пользовательских карт и ограничивает действия игрока, чтобы он следовал сценарию, задуманному автором карты. Ключевую роль играет командный блок, который позволяет настраивать условия игры с помощью консольных команд.
4. Стив
Стив является одним из основных игровых персонажей Minecraft, появившимся 17 мая 2009 года в ранней версии игры. На сегодняшний день Стив входит в число девяти стандартных скинов, предлагаемых игрокам. Будучи аватаром, он не имеет официальной биографии и предназначен для персонализации. Женский аналог Стива, Алекс, была добавлена в августе 2014 года в версии для ПК. В начале игры пользователи могут случайно получить Стива, в голубой футболке и синих штанах, со смуглой кожей, или Алекс, в зеленой футболке и со светлой кожей. Стив получил положительные отзывы критиков и вошел в список 50 лучших персонажей видеоигр по версии GamesRadar.
5. Проект
В 2012 году Mojang и Программа ООН по населенным пунктам запустили проект Block by Block, целью которого является вовлечение граждан в городское планирование с использованием Minecraft. Проект предлагает людям из разных социальных групп разрабатывать модели городских объектов в игре, а затем реализовывать их в реальном мире. По мнению экспертов, это упрощает процесс визуализации городского планирования для широкой аудитории, не требующей специальных знаний. Несмотря на «кубичность» игры и ограничения в текстурах, по мнению координатора проекта Понтуса Вестерберга, Minecraft хорошо подходит для проектирования общественных мест. В рамках Block by Block реализованы проекты по всему миру: от улучшения безопасности пешеходной зоны в Ханое до преобразования заброшенного рынка в городскую площадь в Косовска-Митровице. В поселении Калобейей в Кении суданские беженцы построили теннисный корт и другие общественные объекты. Ежегодно финансируется 10−20 проектов, и к 2020 году было реализовано 100 проектов в 35 странах.
Интересные факты об игре Minecraft:
- Исследование школы коммуникаций Анненберга из Пенсильванского университета показало, что треть игроков узнали о Minecraft благодаря видеороликам. С 2010 года YouTube стал платформой для распространения видео игрового процесса с комментариями. Эти видео демонстрируют творческие достижения игроков, обучающие материалы, советы и пародии на популярные произведения. К 2012 году на YouTube было более 4 миллионов видео о Minecraft. Некоторые авторы этого контента стали сотрудниками студии Machinima Inc., занимающейся производством фильмов на основе компьютерных игр. Компания Yogscast также добилась огромного успеха на YouTube, набрав миллиарды просмотров, а их выступление на MineCon 2011 было самым посещаемым.
- В Minecraft игроки могут находить под землей редстоун — ресурс, позволяющий создавать логические схемы и интерактивные постройки. Редстоуновые цепи передают энергию между блоками, имитируя электрические цепи. Рычаги, кнопки и другие элементы управления позволяют переключать цепь между различными состояниями. Minecraft позволяет создавать логические вентили, выполняющие простые логические операции. Например, два рычага могут образовать вентиль «И», пропускающий энергию только при активации обоих рычагов, или вентиль «ИЛИ», пропускающий энергию при активации любого из них. Эта система, имитирующая реальную электронику и булеву логику, позволяет создавать сложные механизмы. Благодаря этому Minecraft служит виртуальным конструктором для программистов и инженеров. Энтузиасты создавали в игре сложные устройства, такие как 16-разрядный компьютер с 32 байтами ОЗУ и 256 байтами ПЗУ, жесткий диск объемом 1 килобайт и многое другое.
- Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова 14 июня 2020 года представил уникальный проект — спектакль «Вишневый сад» по Чехову, поставленный в Minecraft. Режиссер Эдгар Закарян и архитектор Андрей Воронов воссоздали виртуальную копию театра, где актеры в реальном времени исполняли свои роли и озвучивали персонажей. Зрители могли присоединиться к спектаклю через игровой сервер или смотреть онлайн-трансляцию. Успех «Вишневого сада» вдохновил театр на дальнейшие постановки русской классики в Minecraft.
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