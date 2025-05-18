Ответы на кроссворд от 17 мая 2025: интересные факты про Minecraft

5. Проект

В 2012 году Mojang и Программа ООН по населенным пунктам запустили проект Block by Block, целью которого является вовлечение граждан в городское планирование с использованием Minecraft. Проект предлагает людям из разных социальных групп разрабатывать модели городских объектов в игре, а затем реализовывать их в реальном мире. По мнению экспертов, это упрощает процесс визуализации городского планирования для широкой аудитории, не требующей специальных знаний. Несмотря на «кубичность» игры и ограничения в текстурах, по мнению координатора проекта Понтуса Вестерберга, Minecraft хорошо подходит для проектирования общественных мест. В рамках Block by Block реализованы проекты по всему миру: от улучшения безопасности пешеходной зоны в Ханое до преобразования заброшенного рынка в городскую площадь в Косовска-Митровице. В поселении Калобейей в Кении суданские беженцы построили теннисный корт и другие общественные объекты. Ежегодно финансируется 10−20 проектов, и к 2020 году было реализовано 100 проектов в 35 странах.