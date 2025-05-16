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В Башкирии утвердили охранные границы Елембетовских курганов

Приказом Башкультнаследия утверждены границы, предмет охраны и режим использования территории в Стерлибашевском районе, на которой находится Елембетовский курганный могильник. Это объект археологического наследия федерального значения.

Могильник — это группа насыпных курганов, в которых устраивали захоронения люди древности.

По информации НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ, Елембетовский памятник открыла археолог Махмуда Садыкова в 1958 году. Учёная обнаружила две группы из 14 курганов, по полметра высотой и диаметром до 20 м. Местные жители называли их «Басудачи Убалар». Почти все они распахивались.

В 1962 году Садыкова произвела раскопки одного из курганов и обнаружила в нём погребения 3 и 2 тысячелетия до нашей эры и сарматского периода (ближе к нашей эре). В 1992 году памятник был принят под государственную охрану.