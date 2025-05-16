Опубликован прогноз магнитных бурь на 17 мая 2025 года

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю. Прогноз составил сервис Time-In.
17 мая ожидается умеренная геомагнитная буря, сила которой составит 5 баллов. Она начнется в 18:00 и продлится весь вечер, всю ночь и даже весь следующий день, 18 мая.
Буря будет сильной и продолжительной. Из-за этого у метеозависимых людей может быть жуткое недомогание. Среди симптомов головокружение, мигрени и головные боли, обострение хронических заболеваний.
Чтобы справиться с плохим самочувствием во время бурь, следует соблюдать эти рекомендации.