На набережной в Самаре прошла зарядка с чемпионами международных состязаний

К мероприятию (0+) присоединились школьники и студенты, уточнили в Минспорте губернии.
Представители министерства объяснили: на городской набережной выполнили силовые упражнения. Их провели почетные гости соревнования по греко-римской борьбе «Новая высота» (6+).
«Занятие посетили олимпийские чемпионы Роман Власов и Мнацакан Искандарян, чемпионы мира Рамис Терегулов и Аюб Гуданатов, президент областной Федерации спортивной борьбы Александр Живайкин», — добавили в Минспорте 63-го региона.
Ранее мэр Иван Носков встретился с победительницами первенства Европы по самбо из Самары.
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