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Кроссворд на 18 мая 2025

18 мая во всем мире отмечается Международный день музеев — праздник для всех, кто ценит историю, культуру и искусство. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить известные музеи, а также открыть для себя новые места, которые непременно захочется посетить.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.