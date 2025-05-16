Прокуратура опасается, что ремонт в омских школах не будет завершен в срок

Сегодня в омских школах, закрытых на капремонт, прошла выездная проверка с участием заместителя прокурора Омской области Евгения Бельтюкова, представителей профильных министерств и департаментов. Комиссию интересовало соблюдение установленных сроков завершения ремонта. У прокуратуры этот вопрос вызвал опасения.
В частности, комиссия посетила школы Ленинского и Центрального округов, где ремонтные работы выполняет компания «Омск Сайдинг Инвест». Представитель прокуратуры указал подрядчику на необходимость завершения работ в установленный срок. А ранее прокуратура уже вносила компании предупреждение в связи с возможным затягиванием ремонта. Также представление от надзорного органа получало ООО «СтройТехЭксперт» — по мнению прокуратуры, организация некачественно провела корректировку проектно-сметной документации на ремонт объектов.
Ранее «КП Омск» писала, что в целом по Омской области в этом году планируется отремонтировать 28 школ, в 19 из них завершатся ранее начатые работы.