Прокуратура опасается, что ремонт в омских школах не будет завершен в срок

В частности, комиссия посетила школы Ленинского и Центрального округов, где ремонтные работы выполняет компания «Омск Сайдинг Инвест». Представитель прокуратуры указал подрядчику на необходимость завершения работ в установленный срок. А ранее прокуратура уже вносила компании предупреждение в связи с возможным затягиванием ремонта. Также представление от надзорного органа получало ООО «СтройТехЭксперт» — по мнению прокуратуры, организация некачественно провела корректировку проектно-сметной документации на ремонт объектов.