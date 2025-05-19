Ответы на кроссворд от 18 мая 2025: интересные факты про Международный день музеев

5. Акваланг

Подводный музей Мексики (MUSA) — уникальный музей у берегов Канкуна и Исла-Мухерес, сочетающий в себе искусство и экологию. Он был открыт в 2009 году по инициативе Джейсона деКайреса Тейлора для создания искусственных рифов, чтобы снизить нагрузку на естественные коралловые рифы и восстановить морскую экосистему. В музее представлено более 500 скульптур из экологически чистого материала, устойчивого к соленой воде и способствующего росту кораллов. Посетители могут увидеть скульптуры, изображающие людей в различных позах, во время дайвинга или снорклинга. Музей расположен на глубине от 2 до 8 метров, и одна из самых известных скульптур, состоящая из 400 фигур — «The Silent Evolution». MUSA был признан одной из лучших подводных достопримечательностей мира в 2020 году.