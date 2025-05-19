Ответы на кроссворд от 18 мая 2025: интересные факты про Международный день музеев

По горизонтали:
1. Лувр
Лувр, первоначально построенный как крепость в 1190 году, затем служивший королевским дворцом, стал публичным музеем в 1793 году. Сегодня он является одним из самых узнаваемых зданий в мире, особенно благодаря стеклянной пирамиде, построенной в 1989 году. Лувр часто появляется в кино, от «Кода да Винчи» до «Миссия невыполнима». Музей владеет огромной коллекцией: среди самых знаменитых экспонатов — «Мона Лиза» Леонардо да Винчи и статуя Сидящего писца из Древнего Египта, которой около 4 500 лет.
2. Дубай
Музей будущего в Дубае — впечатляющая достопримечательность, сочетающая инновационные технологии и архитектурное мастерство. Здание в форме тора, украшенное арабской каллиграфией с цитатами о будущем, демонстрирует будущее медицины, космоса, робототехники и других областей. Интерактивные экспозиции, дополненная реальность и иммерсивные капсулы позволяют посетителям увидеть мир будущего. Музей также является исследовательской платформой, а специальная зона «Будущее героев» предназначена для детей.
3. Шпион
Музей шпионажа США в Вашингтоне — один из самых захватывающих музеев, посвященных истории и искусству разведки. Открытый в 2002 году, он предлагает интерактивные миссии, где посетители могут попробовать себя в роли шпионов, взламывая коды и прослушивая разговоры. Коллекция музея включает более 7 000 артефактов, от подслушивающих устройств до секретных документов, охватывающих различные эпохи шпионажа. Музей также рассказывает истории о знаменитых шпионах и деятельности таких ведущих разведывательных служб, как ЦРУ, КГБ и МИ-6.
4. Эрмитаж
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге — один из крупнейших и старейших музеев мира, представляющий собой комплекс из шести зданий, включая Зимний дворец. Коллекция музея насчитывает более 3 миллионов экспонатов, однако на постоянной экспозиции выставлена лишь малая часть. Эрмитаж сам по себе является произведением искусства, благодаря архитектурной роскоши залов, таких как Иорданская лестница и Малахитовая гостиная. Музей пережил блокаду Ленинграда, сумев сохранить свою коллекцию. Чтобы осмотреть все экспонаты музея, понадобится более 11 лет. Уникальной особенностью Эрмитажа является наличие кошек, которые стали охранять хранилища от грызунов еще в XVIII веке.
5. Лего
Музеи LEGO, в частности LEGO House в датском Биллунде, — уникальные места, посвященные знаменитому конструктору. LEGO House, открытый в 2017 году, является интерактивным центром, где можно создавать и играть. Здание LEGO House напоминает гигантский конструктор и состоит из зон «творчества» и «опытов». Здесь можно увидеть экспозиции с историей LEGO, от деревянных игрушек до современных наборов, интерактивные зоны для строительства и программирования LEGO-роботов, галереи с моделями, включая копии архитектурных сооружений, и детские зоны для малышей. В других городах, таких как Прага, Нью-Йорк, Будапешт, существуют небольшие музеи и выставки LEGO, а в парках LEGOLAND есть музейные экспозиции.
6. Мусор
Музей мусора в Нью-Йорке, известный также как «Treasures in the Trash», — уникальное культурное пространство, основанное уборщиком Нельсоном Молина, который работал в Санитарном департаменте с 1981 по 2015 год. Молина собирал выброшенные предметы, превратив их в обширную коллекцию из более чем 50 000 экспонатов. Музей, расположенный в здании гаража, демонстрирует искусство, созданное из отходов, и служит своеобразным зеркалом жизни Нью-Йорка за последние 40 лет. Экспозиция отражает темы переработки, устойчивого потребления и призывает к переосмыслению отношения к вещам.
По вертикали:
1. Ложь
Музей лжи в немецком городке Кюстен — необычная арт-инсталляция, созданная художником и философом Райнхольдом Шмидтом. Шмидт, известный своими абсурдистскими проектами, называет музей «платформой для исследования истины через ложь». Экспозиция состоит из вымышленных экспонатов, поддельных изобретений и мифических существ, представленных с серьезным видом. Музей иронизирует над догматизмом и слепым доверием к информации, задавая вопросы о природе правды.
2. Рим
Капитолийские музеи в Риме — один из старейших музейных комплексов мира, основанный в 1471 году папой Сикстом IV. Комплекс, расположенный на историческом Капитолийском холме, состоит из трех дворцов: Палаццо Деи Консерватори, Палаццо Нуово и Палаццо Сенаторе. Архитектор Микеланджело в XVI веке создал уникальный проект площади и фасадов музеев. В коллекциях музеев представлены древнеримская, этрусская и средневековая скульптура, включая знаменитую Волчицу Капитолийскую, а также живопись и рисунки эпохи Ренессанса и барокко. Музеи регулярно проводят выставки и образовательные программы.
3. Фильм
Музей естественной истории в Нью-Йорке, расположенный на Манхэттене рядом с Центральным парком, является одним из крупнейших и известнейших в мире. Основанный в 1869 году, он хранит более 33 миллионов экспонатов, охватывающих палеонтологию, антропологию, астрономию, биологию и другие области. Комплекс занимает целый квартал и включает тематические залы и исследовательские центры. Основные экспозиции: скелет тираннозавра рекса, зал метеоритов, коллекция культур коренных народов Америки, гигантский синий кит и планетарий Роуз Центр. Музей стал главной локацией фильма «Ночь в музее», а также он часто появляется в документальных фильмах.
4. Тюссо
Музей мадам Тюссо, основанный Мари Тюссо, которая начинала с создания масок казненных во время Французской революции, сегодня является всемирно известным музеем восковых фигур. Восковые фигуры настолько реалистичны, что посетители иногда путают их с настоящими людьми. Самая фотографируемая фигура — королева Елизавета II, появлявшаяся в музее более 20 раз. Если знаменитость меняется внешне, ее фигура может быть обновлена или создана заново. Каждая фигура создается командой художников в течение 6 месяцев и стоит более 300 000 долларов.
5. Акваланг
Подводный музей Мексики (MUSA) — уникальный музей у берегов Канкуна и Исла-Мухерес, сочетающий в себе искусство и экологию. Он был открыт в 2009 году по инициативе Джейсона деКайреса Тейлора для создания искусственных рифов, чтобы снизить нагрузку на естественные коралловые рифы и восстановить морскую экосистему. В музее представлено более 500 скульптур из экологически чистого материала, устойчивого к соленой воде и способствующего росту кораллов. Посетители могут увидеть скульптуры, изображающие людей в различных позах, во время дайвинга или снорклинга. Музей расположен на глубине от 2 до 8 метров, и одна из самых известных скульптур, состоящая из 400 фигур — «The Silent Evolution». MUSA был признан одной из лучших подводных достопримечательностей мира в 2020 году.
Интересные факты о музеях:
- Corpus Museum в Амстердаме — уникальный интерактивный музей, посвященный анатомии и работе человеческого тела. Он предлагает захватывающее путешествие внутрь организма, подходящее для посетителей всех возрастов. Открытый в 2008 году недалеко от аэропорта Схипхол, музей представляет собой 35-метровую модель человеческого тела, внутри которой проходит экскурсия. Цель экспозиции — наглядно показать работу органов и систем. Посетители увидят работу сердца, легких, мозга и других органов, а также демонстрацию кровообращения, дыхания, пищеварения и иммунитета.
- Основанный в 2010 году в Загребе Музей разбитых сердец — это трогательное пространство, посвященное переживаниям, связанным с потерями и расставаниями. Художники Оливера Радич и Дарко Гажич, пережившие разрыв, превратили личный опыт в глобальный проект, собирая предметы-символы прошедших отношений. Эти предметы, сопровождаемые личными историями, отражают универсальность человеческих чувств и помогают посетителям справиться с болью. Музей активно расширяется, представляя экспозиции в разных странах и предлагая интерактивные мероприятия, такие как лекции и мастер-классы.
- Музей туалетов Суллабх в Нью-Дели, Индия, основанный в 1992 году доктором Биндешваром Патхаком, является одним из самых необычных, но важных музеев мира. Цель музея — показать историю санитарии и подчеркнуть важность туалетов для здоровья, гигиены и человеческого достоинства. Экспонаты охватывают более 4 500 лет, демонстрируя эволюцию туалетов в разных культурах. Здесь можно увидеть туалеты королей, крестьян и даже позолоченные горшки. Музей также представляет инновационные туалеты без воды, работающие на солнечной энергии, предназначенные для бедных регионов.
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