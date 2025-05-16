Сильный ветер ожидают в Воронежской области в выходные

Ветер с порывами до 17 м/с ожидается местами по Воронежской области в субботу 17 мая. В связи с этим на территории региона объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные на прогностической карте Гидрометцентра.
Предупреждение будет актуально в течение суток — с 6 часов утра субботы, 17 мая, и до утра воскресенья, 18 мая. Местами порывы могут достигать 15−17 м/с.
При этом в субботу в Воронеже и области ожидается очень теплая погода: +23… +25 градусов и +20… +25 градусов соответственно. В этот день осадков не прогнозируют. А вот в ночь на воскресенье могут начаться дожди.